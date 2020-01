La Fédération du Travail de Hanoï offre des cadeaux du Têt et des vélos à des travailleurs démunis de la ville. Photo: CPV

Hanoï (VNA) - Près de 1,2 million de personnes - notamment membres de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et travailleurs dans l’ensemble du pays - ont bénéficié du programme «Têt de retrouvaille 2020 : Fêter le printemps - reconnaître le Parti communiste du Vietnam». Il s’agit de la 2e édition de ce programme.

C’est ce qu’a annoncé M. Nguyen Dinh Khang, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, président de la Confédération générale du travail du Vietnam, lors de la réunion-bilan de cette 2e édition, tenue le 20 janvier à Hanoï.



Lancé par la Confédération générale du travail du Vietnam, ce programme, mené dans les localités du pays sous les auspices de la Fédération du Travail de ces localités, a pour but d’aider des membres de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et des travailleurs dans l’ensemble du pays à fêter dignement le Têt.



Ce programme se concentre sur des activités tels qu’offrir des cadeaux, offrir des maisons, payer les prix des billets de train ou d’autobus pour les travailleurs et jeunes démunis,… - CPV/VNA