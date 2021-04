Vo Van Thuong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti remet la décision à Dinh Tien Dung (gauche), nouveau secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité municipal du Parti de Hanoï a organisé le 3 avril une réunion pour annoncer la décision du Bureau politique sur le travail du personnel.

Selon la décision No35-QDNS / TW du Bureau Politique rendue publique le 31 mars, Dinh Tien Dung, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ministre des Finances est désigné membre du Comité municipal et de la Permanence du Parti de Hanoï et secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï pour le mandat 2020-2025.

Prenant la parole à la réunion, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Vo Van Thuong a insisté sur les résultats obtenus par la capitale, grâce à la détermination et aux efforts de l'ensemble de l’organisation du Parti, de l’autorité, de l’armée et des habitants de la ville ainsi que ceux des secrétaires du Comité municipal du Parti de Hanoï de toutes les périodes, dont Vuong Dinh Hue, nouveau président de l’Assemblée nationale du Vietnam.

M. Thuong a estimé que M. Dung était un cadre bien formé, ayant occupé de nombreux postes de travail. Il dispose des connaissances professionnelles et des expériences de travail, bien saisit le travail d’édification du Parti et de gestion de l'État, conformément aux exigences d’un leadership pour exécuter les tâches politiques de la capitale.

S'exprimant à cette occasion, M. Dung a exprimé ses remerciements au Comité central du Parti, au Bureau Politique, au Secrétariat, au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, au nouveau président de l'Assemblée nationale et aussi ancien secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï Vuong Dinh Hue ainsi qu'aux commissions du Parti pour leur attention et confiance et pour lui confier cette responsabilité.

Il s'est engagé à faire de son mieux pour mener à bien les tâches assignées. Il a souhaité continuer à recevoir l’attention, la direction du Comité central du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement, en particulier du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et d’autres dirigeants ; la coordination étroite et efficace des départements, secteurs, ministères et des autorités locales dans tout le pays ainsi que celle des fonctionnaires, des membres du Parti et des habitants hanoïens pour qu’il puisse remplir ses tâches confiées. -VNA