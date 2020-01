Une personne contaminée est soignée dans un hôpital à Wuhan en Chine. Photo : Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a adressé le 27 janvier un message de sympathie à son homologue chinois Li Keqiang, devant les évolutions complexes de l’épidémie de pneumonie virale en Chine.



Dans son message, le Premier ministre a adressé au gouvernement et au peuple chinois sa sincère sympathie et ses profondes condoléances aux proches des morts. Il a affirmé que le peuple vietnamien partageait les difficultés actuelles du peuple chinois.



Il a déclaré apprécier les directives opportunes des dirigeants du Parti et du gouvernement chinois, ainsi que les grands efforts des autorités locales et des habitants chinois pour faire face à l’épidémie et maîtriser la situation. Il s’est déclaré convaincu que sous la direction clairvoyante du Parti communiste chinois, avec ses expériences face au SRAS en 2003, le gouvernement et le peuple chinois surmonteraient ce défi difficile et maîtriseraient l’épidémie.



Le Premier ministre a déclaré qu’en sa capacité, le Vietnam était prêt à coopérer activement avec la Chine dans la lutte contre cette épidémie. -VNA