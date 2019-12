Photo: internet



Hanoï (VNA) - Selon l’Internet Resources Report 2019 publié récemment par le Centre d'information du réseau Internet du Vietnam (VNNIC), en novembre 2019, le nombre de nom de domaine ".vn" a dépassé le chiffre de 500.000, soit environ 1.000 fois plus qu’au premier jour de la création du VNNIC.



En particulier, en 2019, le nom de domaine ".vn" a continué d'être le nom de domaine national avec le plus grand nombre d'utilisateurs enregistrés au sein de l'ASEAN et figure dans le top 10 de l’Asie-Pacifique.



En termes d'adresse IP, le nombre d'adresses IPv4 détenues par le Vietnam atteint 16.001.024, se classant 2e dans la région ASEAN, 8e en Asie et 29e au niveau mondial.



Toujours selon l’Internet Resources Report 2019, outre les résultats impressionnants sur le développement d’Internet, une réalisation importante du VNNIC est d'avoir assuré le fonctionnement stable du réseau Internet national. -CPV/VNA