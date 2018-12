Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh et le président du Conseil épiscopal du Vietnam, Nguyen Chi Linh, également archevêque de Hue. Photo : VNA



Thua Thien-Hue, 23 décembre (VNA) – Truong Hoa Binh, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre permanent, est allé dimanche formuler ses meilleurs voeux au président du Conseil épiscopal du Vietnam, Nguyen Chi Linh, également archevêque de Hue, à l’occasion de la fête de Noël 2018.



Au nom des dirigeants du Parti, de l’Etat, du gouvernement, du Front de la Patrie du Vienam, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a adressé ses vœux de Noël aux catholiques de Thua Thien-Hue. Il a également apprécié leurs contributions aux réalisations du Vietnam en 2018, dont une croissance économique de 6,9%.



A cette occasion, le vice-Premier ministre a réaffirmé la politique constante du Parti et de l’Etat de respecter et d'assurer la liberté de croyance et de religion de tous les citoyens. Il a souhaité que les catholiques de la province de Thua Thien-Hue continuent de promouvoir leur solidarité pour contribuer au développement national.



L’archevêque Nguyen Chi Linh a remercié le Parti et l’Etat pour leur intérêt en faveur des catholiques. Il a promis de continuer à les encourager à apporter leur part au développement national.



Durant son séjour dans la province de Thua Thien-Hue, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh s'est également rendu dans la paroisse de Phu Cam, à Hue.

Le même jour, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh est allé adresser ses vœux de Noël à des catholiques et protestants dans la ville centrale de Da Nang. -VNA