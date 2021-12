Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - A l'occasion de Noël 2021, au nom du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Do Van Chiên, secrétaire du Comité central du Parti, président du Comité central du FPV, a écrit une lettre pour envoyer ses meilleurs voeux aux chrétiens au Vietnam.



Dans sa lettre, Do Van Chiên a déclaré apprécier hautement les efforts et contributions des catholiques et protestants à la réponse au COVID-19 au Vietnam, ainsi qu’au bloc de grande union nationale.



Le président du Comité central du FPV s’est déclaré convaincu que les chrétiens continueraient de promouvoir le patriotisme, les belles valeurs culturelles et éthiques, ainsi que la solidarité pour contenir l’épidémie et contribuer au développement socio-économique national.



Il a enfin adressé aux chrétiens ses meilleurs voeux de Noël, avant de leur souhaiter bonheur, santé et succès en 2022.-VNA