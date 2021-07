Photo d'illustration : VNA

Hanoi (VNA) - Parallèlement au développement de cépages frais, la province de Ninh Thuan (Centre) promeut la recherche, sélectionne et crée de nombreux nouvelles variétés de vignes à haut rendement, construisant des zones de matière première pour l'industrie de transformation afin de créer une nouvelle percée pour le label "raisin Ninh Thuan".

Ninh Thuan bénéficie de conditions pédoclimatiques et logistiques propices à la croissance et au développement de la vigne.

Photo : VNA

La province compte actuellement plus de 1.200 hectares de raisins, fournissant sur le marché environ 30.000 tonnes de raisins frais chaque année.

Deux cépages principaux sont produits en masse, dont le cépage rouge (cardinal rouge) représentant environ 80 % de la superficie et le cépage vert NH 01 - 48.

Les cépages de vigne de raisin de cuve, qui ne représentent qu'une très faible proportion, sont cultivés localement, alors que la demande de raisins bruts pour l'industrie de transformation du vin dans la région et les provinces et villes voisines est très importante.

L'Institut de recherche sur le coton et de développement agricole de Nha Ho de l'Académie vietnamienne des sciences agricoles a été chargé par le Comité populaire provincial de Ninh Thuan de conserver le fonds génétique avec 143 cépages. L'Institut a sélectionné de nombreuses variétés, à rendement élevé et dont la qualité répond aux exigences de la vinification.

Le directeur adjoint de l'Institut Phan Cong Kien a déclaré que jusqu'à présent, l'Institut avait mis en production 3 cépages, dont deux variétés pour la production de vin rouge et une pour le vin blanc. Les variétés sont bien adaptées à de nombreux types de sols de la province.

L'Institut continuera à transférer des cépages à travers des cours de formation technique, des ateliers, la construction de modèles de démonstration.

Dang Kim Cuong, directeur du Service de l'agriculture et du développement rural de la province de Ninh Thuan, a déclaré qu'afin d'améliorer la valeur de la production, en 2021, la filière viticole continuera à se coordonner avec les instituts et agences concernées pour promouvoir l'investissement dans la recherche et créer de nouveaux cépages.

Actuellement, en plus de fournir des produits à base de raisin frais, la province se concentre sur la recherche et la diversification des produits, en se concentrant sur les produits transformés à base de raisin. - VNA