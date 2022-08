Ninh Binh, 12 août (VNA) - La secrétaire du Comité du Parti de la province de Ninh Binh (Nord) Nguyen Thi Thu Ha a exprimé son espoir que Ninh Binh et la capitale du Laos, Vientiane, renforceront leur coopération et leur soutien mutuel.

Photo : VNA

Nguyen Thi Thu Ha, qui est également membre du Comité central du Parti et chef de la délégation des députés de l'Assemblée nationale de Ninh Binh, a reçu le 12 août Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (LPRP) et secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de Vientiane.Les deux localités devraient coopérer et partager leur expérience dans la construction du Parti et de l'administration ainsi que dans le développement socio-économique, créant ainsi une base pour une coopération à long terme, a-t-elle déclaré au responsable lao en visite.Le renforcement des relations diplomatiques bilatérales entre les deux localités contribuerait à consolider et à resserrer la grande amitié traditionnelle Vietnam-Laos, a-t-elle poursuivi.Le responsable lao, en réponse, a déclaré que sa visite à Ninh Binh visait à renforcer les relations entre le Vietnam et le Laos ainsi qu'entre Ninh Binh et Vientiane, et à intensifier la coordination et la connectivité entre les organisations locales du Parti et les administrations.Les deux localités recèlent un grand potentiel et une force de coopération, notamment dans le domaine du tourisme, a-t-il dit, suggérant d'intensifier les échanges et de signer des accords de coopération.- VNA