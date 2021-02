Le Complexe paysager de Trang An, à Ninh Binh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le Plan directeur pour le développement du tourisme à Ninh Binh, d'ici 2030, le tourisme deviendra un secteur économique clé de cette province septentrionale.

En cette conjoncture, la transformation numérique et l'utilisation des technologies de l'information dans le développement du tourisme sont extrêmement importants pour atteindre cet objectif, a indiqué le Service provincial du Tourisme.

Actuellement, Ninh Binh cherche à développer un portail de voyage intelligent, parallèlement à la numérisation des données du secteur du tourisme et à la fourniture d’un wifi gratuit aux sites touristiques.

En 2021, Ninh Binh accueille l'Année nationale du tourisme. C'est aussi une opportunité pour Ninh Binh d’appeler aux investissements dans les infrastructures du tourisme, améliorer la qualité des ressources humaines et des services touristiques ..., créant une percée dans le développement du tourisme local dans les temps à venir.

Ninh Binh a une topographie très diversifiée: montagnes, plaines, zones côtières. Elle dispose d’un riche système de flore et de faune avec de beaux paysages naturels attirant les touristes, tels que Tam Coc - Bich Dong, le parc national de Cuc Phuong, la zone humide de Van Long, le parc ornithologique de Thung Nham, et des sources d’eau chaude.

Le Complexe paysager de Trang An, à Ninh Binh, est un patrimoine culturel et naturel de l’UNESCO.

C’est un bien mixte, culturel et naturel, essentiellement contenu au sein de trois aires protégées, à savoir l’ancienne capitale d’Hoa Lu, le paysage panoramique de Trang An-Tam Coc-Bich Dong et la forêt à utilisation spéciale d’Hoa Lu. Couvrant 6 226 hectares au sein du massif calcaire de Trang An, le bien est d’importance mondiale en tant que paysage karstique à tourelles dans un milieu tropical humide aux derniers stades de l’évolution géomorphologique.

Aujourd’hui émergée, la région est unique en ce qu’elle a plusieurs fois été envahie par la mer lors d’un passé géologique récent. Le mélange de pitons enveloppés de forêt ombrophile naturelle et de grandes cuvettes internes reliées par d’étroites grottes percées aux eaux tranquilles, crée un paysage d’une extraordinaire beauté et tranquillité.

Outre Trang An, Ninh Binh possède d’autres patrimoines culturels et historiques, dont l'ancienne capitale Hoa Lu, la cathédrale de Phat Diêm, la pagode Bich Dong.

La province est aussi la terre ancestrale de l'art du chant Xam, du « Cheo ». Elle abrite de nombreux villages d’artisanat traditionnel, dont le village de sculpture sur pierre de Ninh Van, celui de céramique de Bo Bat, celui de broderie de Van Lam, et le village de fabrication de nattes de Kim Son.-VNA