Khanh Hoa (VNA) – En 2024, la ville côtière de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre), devrait accueillir 43 bateaux de croisière de luxe qui amèneront des dizaines de milliers de touristes de différentes nationalités.Notamment, les paquebots Spectrum of the Seas, d’une longueur de 347 mètres, et Quantum of the Seas, de plus de 340 mètres, et d’une capacité de 4.000 places, accosteront au port de Nha Trang.Depuis le début de l’année, dix paquebots, avec à leur bord plus de 20.750 croisiéristes, ont visité Nha Trang.En 2023, Khanh Hoa a accueilli 23 paquebots, transportant plus de 45.000 visiteurs à Nha Trang . Toujours l'année dernière, la province a accueilli 7 millions de visiteurs et a réalisé plus de 33.000 milliards de dongs de recettes touristiques. -VNA