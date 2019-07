Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (debout) lors de sa séance de travail avec la VTV, le 11 juillet. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a travaillé jeudi 11 juillet à Hanoï avec les responsables de la Télévision du Vietnam (VTV).



Il leur a demandé de faire de la Télévision nationale d’une chaîne d’information prestigieuse au niveau régional. Pour y parvenir, elle doit investir davantage dans les hautes technologies et les appliquer.



Nguyen Xuan Phuc l’a également appelée à préserver ses valeurs principales en fournissant des informations déjà vérifiées et en luttant contre les faux informations. Il lui a en outre conseillé d’élaborer une stratégie de communication sur les risques à l’heure actuelle et sur le développement durable du pays. Le Premier ministre a particulièrement apprécié le fort engagement de la VTV dans la lutte contre les déchest en plastique au Vietnam.



Le chef du gouvernement a enfin plaidé pour des publicités honnêtes à la télévision. -VNA