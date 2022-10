Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L’Association des agriculteurs vietnamiens a célébré vendredi soir 14 octobre à Hanoï le 92e anniversaire de sa fondation, en présence du président Nguyen Xuan Phuc.

Le chef de l’Etat a rendu hommage, à cette occasion, à 100 agriculteurs les plus performants, qui ont obtenu des réalisations exceptionnelles dans la production et les affaires, l’édification de la Nouvelle ruralité, la transformation numérique. Ce sont aussi des facteurs importants favorisant le mouvement d'émulation pour une bonne production et une bonne affaire.

"Ce sont vraiment des représentants typiques de 3,6 millions de bons agriculteurs dans l’ensemble du pays, opérant dans de nombreux domaines et apportant une contribution importante au processus de la restructuration du secteur agricole et rural et à l’édification de la Nouvelle ruralité", a affirmé le président de l'État.

Comme ce qu’a bien dit le Président Ho Chi Minh «plus les agriculteurs sont riches, plus le pays est prospère». L’agriculture est un levier de croissance fondamentale de l’économie nationale, a déclaré Nguyen Xuan Phuc.

Il a également félicité et hautement apprécié l'Association des agriculteurs du Vietnam pour avoir organisé cet événement. Il a estimé que l'association, en tant qu'une organisation sociopolitique de la classe des paysans, avait bien rempli sa tâche de mobilisation, de rassemblement et d'attraction des agriculteurs à l'échelle nationale pour la libération et la réunification du pays d’hier et l’édification et la défense nationales d’aujourd’hui.

Afin d’atteindre les objectifs fixés lors du 5e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat qui consistent à moderniser les zones rurales, à améliorer la qualité de vie des agriculteurs, il est impératif de garantir leur accès équitable à toutes les ressources nécessaires, a souligné le chef de l’État qui a invité l’Association des agriculteurs à aider ses adhérents à agrandir la taille des exploitations et à créer un réseau de production plus performant.

Enfin, le président a souhaité que les agriculteurs exceptionnels honorés au cours des 10 dernières années continuent de déployer des efforts pour aider les autres agriculteurs à développer la production, à réduire la pauvreté et à contribuer à édifier une génération d'agriculteurs vietnamiens qualifiés qui aspirent toujours à s'enrichir pour le pays. - VNA