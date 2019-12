Khanh Hoa, 8 décembre (VNA) - Nguyen Tran Khanh Van a été couronnée Miss Univers Vietnam 2019 lors de la dernière soirée du concours qui s'est terminé le 7 décembre dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa.

Nguyen Tran Khanh Van, Miss Univers Vietnam 2019 . Photo : VNA

Née en 1995, Nguyen Tran Khanh Van vient de Ho Chi Minh-Ville. Elle a vaincu 44 autres concurrentes à travers le pays pour obtenir la couronne. Avec des mesures de 83-60-90, elle mesure 175 cm.

Il s'agit de la quatrième édition de Miss Univers Vietnam depuis la première fois en 2008. Les demi-finales et les finales du concours se sont toutes déroulées dans la ville de Nha Trang.

Dans l'édition 2019, la couronne du vainqueur était intitulée ‘’cœur courageux’’. La couronne est en or et ornée de 78 perles et de plus de 2.000 pierres précieuses.

Le titre de premier finaliste est allé à Nguyen Huynh Kim Duyen tandis que le titre de deuxième finaliste a été décerné à Pham Hong Thuy.



Les organisateurs ont également décerné d'autres titres, notamment la beauté talentueuse, la beauté sportive, la beauté amicale, la beauté au choix des gens, la beauté Ao Dai et la beauté photogénique.- VNA