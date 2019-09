Vientiane (VNA) - Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens vont faire de leur mieux pour préserver et renforcer leurs relations spéciales avec le Laos, a déclaré dimanche 29 septembre à Vientiane la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président Bounnhang Vorachith, le 29 septembre à Vientiane. Photo : VNA

Lors d’une entrevue avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président Bounnhang Vorachith, elle a déclaré que les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos ont co-organisé de nombreuses activités contribuant à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.



La dirigeante vietnamienne a évoqué huit séminaires thématiques organisés conjointement par les deux organes législatifs, dont un symposium sur les lois et politiques en matière de formation professionnelle et d’emploi, et de coordination dans le traitement des plaintes et des dénonciations, coprésidé par la présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Pany Yathotou, vendredi 27 septembre à Vientiane.



Concernant la construction de la Maison de l’Assemblée nationale du Laos, cadeau du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens au Laos, Nguyên Thi Kim Ngân a déclaré que l’Assemblée nationale du Vietnam travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement vietnamien, l’Assemblée nationale du Laos et le gouvernement lao afin de garantir la progression et la qualité du projet.



La plus haute législatrice vietnamienne a exprimé sa sympathie pour les pertes humaines et matérielles causées par les récentes inondations dans six provinces du centre et du sud du Laos, ajoutant que le Vietnam est en train de collecter des fonds pour soutenir les victimes des inondations au Laos.



À cette occasion, elle a remis des ordres d’indépendance de première, deuxième et troisième classes, des ordres d’amitié et des médailles d’amitié de l’Etat vietnamien à 69 individus et 17 collectifs de l’Assemblée nationale du Laos en reconnaissance de leurs contributions aux relations de coopération entre les deux assemblées nationales.



Pour sa part, Bounnhang Vorachith a déclaré que la visite la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a contribué à resserrer et à renforcer les relations entre le Vietnam et le Laos, et a salué le récent symposium coprésidé par les présidentes des deux assemblées nationales.



Appréciant le soutien du Vietnam au Laos, le secrétaire général et président lao a décrit la Maison de l’Assemblée nationale du Laos comme un cadeau précieux offert par le Vietnam à son pays voisin.



Le dirigeant lao a exprimé son souhait que que les deux assemblées nationsles renforcent leur coopération et recherchent de nouvelles formes de collaboration, et leur a suggéré d’organiser des séminaires au niveau local afin d’échanger leurs expériences professionnelles.



Il a également exhorté les ministères, les agences et les localités vietnamiens et lao à continuer de travailler ensemble dans l’intérêt des deux Partis, des deux États et des deux peuples.



Bounnhang Vorachith a indiqué que le Vietnam et le Laos devraient continuer à se tenir côte à côte étant donné les développements complexes de la situation régionale et internationale.



Dans la matinée, la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a visité la province de Vientiane, qui relie la capitale du Laos aux provinces du Nord et du Centre de ce pays.



Elle a salué l’efficacité de la coopération et de l’entraide qui existe entre la province de Vientiane et différentes collectivités locales vietnamiennes et les a encouragées à approfondir leurs échanges en matière d’édification du Parti, de gestion économique, de tourisme ou encore de nouvelle ruralité.

A cette occasion, la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne s’est rendue à Keun, le village où, au début de 1946, 28 soldats vietnamiens et laotiens sont tombés au champ d’honneur lors d’une bataille destinée à défendre Vientiane, la capitale laotienne.

Elle a également inspecté la marche de l’exécution des travaux de construction de la Maison de l’Assemblée nationale du Laos, un ouvrage qui revêt selon elle une grande signification politique et diplomatique et représente un symbole profond de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale Vietnam-Laos. – VNA