Kazan (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân a rencontré le président du Conseil d’État du Tatarstan, Farid Khayrullovich Mukhametshin, dimanche 8 décembre 2019 à Kazan, dans le cadre de sa visite officielle en Russie.

Vue de la rencontre entre la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et le président du Conseil d’État du Tatarstan, Farid Khayrullovich Mukhametshin, le 8 décembre à Kazan. Photo : VNA

La dirigeante vietnamienne a déclaré que le Vietnam attache toujours de l’importance à son partenariat stratégique intégral avec la Russie, le considérant comme l’une des principales priorités de sa politique étrangère.Le peuple vietnamien sera à jamais reconnaissant du soutien sans réserve du peuple russe pendant sa lutte passée pour la libération et la réunification nationales, ainsi que pour l’actuelle cause d’édification et de défense nationales, a-t-elle déclaré.La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a souligné les relations politiques et diplomatiques fructueuses entre le Vietnam et la Russie, avec des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux.La coopération bilatérale en matière d’économie, de commerce et d’investissement s’est développée de manière remarquable, en particulier depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA) en octobre 2016, a-t-elle déclaré.Les deux dirigeants ont partagé le point de vue selon lequel le Vietnam et la Russie devraient intensifier leur coopération économique pour correspondre à leurs liens politiques solides et aux aspirations des deux parties.Nguyên Thi Kim Ngân s’est engagée à ce que le Vietnam crée un environnement des affaires favorable pour que les entreprises russes, y compris celles du Tatarstan et de Kazan, puissent opérer efficacement dans le pays.Le Tatarstan est le principal centre des industries manufacturière, chimique, légère et alimentaire de la région économique de la Volga, et le Vietnam cherche des partenariats dans ces domaines, a-t-elle dit, ajoutant que le Vietnam souhaite également tirer parti de l’expérience du Tatarstan en matière de construction de parcs de technologies de l’information.Saluant les relations de jumelage entre des localités vietnamiennes et russes comme Hanoi-Moscou, Hô Chi Minh-Ville - Saint-Pétersbourg, Khanh Hoa - Saint-Pétersbourg et Nghê An-Ulyanov, elle a souhaité des liens similaires entre Kazan et les villes vietnamiennes, ainsi que le Tatarstan et des localités vietnamiennes.En outre, la Russie est devenue la plus grande source de touristes du Vietnam, avec plus de 600.000 arrivées russes dans le pays l’année dernière. La Russie attire également davantage de touristes vietnamiens.Nguyên Thi Kim Ngân a donc suggéré de renforcer les liens touristiques entre le Vietnam, la Russie et le Tatarstan en particulier.Elle a profité de l’occasion pour appeler les dirigeants du Tatarstan à continuer de créer des conditions permettant à la communauté vietnamienne au Tatarsan de promouvoir son rôle de pont, contribuant au renforcement des liens.Concernant la coopération parlementaire qui joue un rôle important dans leur partenariat stratégique intégral bilatéral, elle a informé son hôte de la création d’un Comité de coopération interparlementaire entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’Etat de la Fédération de Russie.Il s’agit du plus haut mécanisme de coopération parlementaire du Vietnam, a-t-elle déclaré, ajoutant que la première session dudit comité se tiendra durant sa visite.Elle a appelé le Conseil d’État du Tatarstan, la Douma d’État et le Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie à travailler en étroite collaboration avec l’Assemblée nationale du Vietnam afin de faire avancer la signature d’accords de coopération entre les deux pays, de renforcer les échanges de délégations, de se soutenir mutuellement sur des questions d’intérêt commun, et d’élargir les relations entre les localités ainsi que les échanges populaires.Pour sa part, le président du Conseil d’État du Tatarstan, Farid Khayrullovich Mukhametshin a espéré que la visite de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam contribuera à renforcer les relations entre le Vietnam et la Russie, ainsi que le Tatarstan.