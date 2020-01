De gauche à droite: Trân Duc Luong, Nguyên Phu Trong et Dang Thi Ngoc Thinh

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Nguyên Phu Trong, a honoré mercredi 8 janvier l’ancien président de la République Trân Duc Luong et la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh.



Ils ont reçu l’insigne marquant respectivement les 60 et 40 ans d’appartenance au Parti. Les deux dirigeants ont œuvré durant toute leur carrière avec dévouement en faveur du développement du pays.-VOV/VNA