Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong a envoyé le 26 août une lettre de félicitations au président de la Chambre des représentants thaïlandaise, Chuan Leekpai, aussi président de la 40e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 40).

L’AIPA 40, ayant pour thème «Faire progresser le partenariat parlementaire pour une communauté durable», a été inaugurée le 26 août à Bangkok (Thaïlande).

Dans sa lettre, Nguyen Phu Trong a estimé que l’AIPA a témoigné de son rôle important avec de grandes contributions au processus de l’édification de la communauté de l’ASEAN unie et solidaire et aussi avec des efforts pour approfondir les relations avec ses partenaires de dialogue.

Le leader du PCV et président du Vietnam a hautement apprécié le thème de l’AIPA 40 qui est conforme au thème commun de l’ASEAN de cette année : promouvoir le partenariat pour la durabilité, ce manifestant le message de l’AIPA : devenir un partenaire important accompagnant l’ASEAN dans son processus d’édification et de développement de la communauté puissante, reliée et dynamique.

Durant son processus de l’édification de la communauté et de l’application de la Vision de l’ASEAN 2025, l’AIPA et l’ASEAN doivent resserrer leur coopération efficace, se soutenir, consacrer leurs ressources nécessaires pour accomplir les objectifs au niveau national comme régional, au bénéfice des peuples de la région.

Etant un membre actif et responsable de l’AIPA, l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam a participé, participe et participera activement à ses activités, au processus d’intégration internationale, régionale pour la paix, la prospérité et la durabilité de la communauté de l’ASEAN.

Nguyen Phu Trong s’est déclaré convaincu que sous l’égide du président de l’AIPA 40, avec la coopération étroite des délégués et les préparatifs minutieux de la Chambre des représentants thaïlandaise, l’AIPA 40 réussirait.

La délégation vietnamienne de haut rang participant à l'AIPA 40 a pour objectif de continuer d'affirmer le rôle et la position de l'AN du Vietnam au sein de l'AIPA ainsi que sa participation active et responsable au processus d'édification d'une Communauté de l'ASEAN de paix et de prospérité, et aussi d'améliorer les activités extérieures du Vietnam. -VNA