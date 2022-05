Cérémonie de commémoration et d’inhumation des restes de 103 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos. Photo: http://baoquankhu4.com.vn

Nghê An (VNA) - Une cérémonie de commémoration et d’inhumation des restes de 103 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos a eu lieu le 25 mai au cimetière du district Nghi Lôc, province de nghê An.

L’événement a vu la présence des responsables du ministère de la Défense, des autorités de la province de Nghê An, et des provinces laos de Vientiane, xaisomboun et Xieng Khouang.

Lors de l’événement, le vice-président du Comité populaire provincial Bui Dinh Long, également chef du Comité provincial de pilotage de recherche, de rassemblement et d'identification des restes des soldats tombés au champ d'honneur (Comité provincial de pilotage 515), a exprimé sa profonde gratitude pour les grands mérites des martyrs héroïques qui se sont sacrifiés pour l’édification et la défense de la Patrie et la noble mission internationale au Laos.

Leurs sacrifices ont grandement contribué à la victoire des révolutions des deux pays, approfondissant l'amitié et la solidarité particulières et l'histoire héroïque des deux peuples du Vietnam et du Laos, a-t-il affirmé.

De son côté, le vice-gouverneur de la province de Xieng Khouang, Sivilay Sengchaluon, a affirmé que le Parti, l'État, le peuple du Laosn n'oublient jamais le sacrifice des soldats volontaires et d'experts vietnamiens morts pour la Patrie.

Avant, les restes de 103 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d’honneur au Laos ont été rapatriés lors des cérémonies solennelles tenues les 22 et 23 mai dans la province lao de Xieng Khouang.

Leurs ossements ont été retrouvés et exhumés dans les provinces lao de Vientiane, Xaysomboun et Xieng Khouang durant la saison sèche 2021-2022 par l’équipe de rapatriement des restes des morts pour la Patrie des Commandement militaire de la province vietnamienne de Nghê An. -VNA