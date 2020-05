Cérémonie marquant le 130e anniversaire de la naissance du président Ho Chi Minh, dimanche, à Nghe An (Photo: VNA)



Nghe An, 17 mai (VNA) - Une cérémonie a eu lieu le 17 mai dans la province de Nghe An (Centre) pour marquer le 130e anniversaire de la naissance du président Ho Chi Minh (19 mai).Cet événement vise à honorer la vie et la carrière révolutionnaires du président Ho Chi Minh, Père de la Nation.Le secrétaire du comité provincial du Parti, Thai Thanh Quy, a déclaré que le président Ho Chi Minh a laissé un précieux héritage spirituel à l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée. Son idéologie est devenue une étoile directrice pour le Parti et le peuple pour remporter des victoires dans le passé, aujourd'hui et à l'avenir.La célébration a eu lieu à un moment où le pays se prépare pour le 13e Congrès national du Parti, a déclaré Quynh, ajoutant que Nghe An s'efforçait de mettre en œuvre efficacement le mouvement d'étudier et de suivre l'idéologie, la moralité et le mode de vie de Ho Chi Minh.Plus tôt, les autorités locales ont organisé une conférence le 16 mai pour honorer des individus et des collectifs exceptionnels dans l’étude et le suivi de l’idéologie, de la moralité et du mode de vie du président Ho Chi Minh.Trente individus et collectifs ont été récompensés dans un concours en ligne de littérature, d'arts et d'œuvres de presse sur le mouvement au cours de la période 2015-2020.Le président Ho Chi Minh est né le 19 mai 1890 dans la commune de Kim Lien, district de Nam Dan. Il a consacré toute sa vie à la libération nationale tout en luttant sans relâche pour la paix et le progrès dans le monde. Il a mené la lutte nationale pour l'indépendance nationale vers le succès et a établi la République démocratique du Vietnam, maintenant la République socialiste du Vietnam en 1945. Il est décédé en 1969. -VNA