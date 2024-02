La bombe laissée par la guerre a été neutralisée en toute sécurité le 1er février dans la province de Nghe An. Photo: VNA

Nghe An (VNA) – Une bombe laissée par la guerre, découverte dans le village de Pa Ca, commune de Nam Can, district de Ky Son, province de Nghe An (Centre), a été neutralisée en toute sécurité le 1er février.



La bombe pesait 350 kg. Elle avait été découverte le 29 janvier par un habitant local alors qu'il creusait le fondement de sa maison.

Après avoir reçu l’information, le commandement militaire du district de Ky Son avait dirigé les travaux pour assurer la sécurité des habitants et protéger les infrastructures de la zone concernée.-VNA