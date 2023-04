Photo d'illustration : Internet

Hanoï (VNA) - L'Asian Record Organization a officiellement reconnu neuf records asiatiques supplémentaires pour les célèbres plats/groupes d'aliments et spécialités vietnamiens proposés par l'Organisation des records du Vietnam (VietKings), marquant le cap des 50 records culinaires asiatiques au Vietnam dans le respect des critères "Asian Culinary Value".



Les plats et spécialités nouvellement reconnus comprennent les gâteaux traditionnels de la ville de Can Tho (Sud) ; des plats à base d'ananas dans la province méridionale de Hau Giang (Sud) ; le gâteau de riz gluant soufflé frit dans la province méridionale de Dong Nai ; le gâteau « Phu The » (mari et femme) de Dinh Bang dans la province septentrionale de Bac Ninh ; le fruit du dragon dans la province de Binh Thuan (Centre) ; la sauce de poisson « Con Ca Vang » de Phan Thiet de la province de Binh Thuan ; le litchi de Luc Ngan dans la province septentrionale de Bac Giang ; l’artichaut dans la province de Lam Dong des Hauts Plateaux du Centre ; le « Com tam » (plat de riz brisé) de Long Xuyen dans la province d'An Giang du delta du Mékong.



Les certificats des records d'Asie seront remis aux localités lors d’un événement en juin à Ho Chi Minh-Ville.



Selon un représentant de VietKings, VietKings a entrepris un voyage pour rechercher et promouvoir les valeurs uniques du Vietnam, en particulier ses valeurs culinaires et de spécialité, depuis 2012. Avec 63 provinces et grandes villes, la cuisine et les spécialités vietnamiennes de chaque région ont leurs propres saveurs, ingrédients, façons d'utiliser et de combiner les épices, entre autres. Grâce à une coopération médiatique avec des organisations de records internationales dont VietKings est membre, ce voyage se poursuivra afin de populariser ces valeurs exquises./.-VNA