Photo d'illustration. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Netflix, leader mondial du divertissement en ligne, a retiré le 30 juin la série télévisée Pine Gap en six parties, car les images de cette série viole la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam, après la demande faite par le Département de la radio, de télévision et d’information électronique du ministère de l’Information et de la Communication de la retirer.

Le 26 mai, ledit Département a détecté de fausses images de la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam apparaissant dans des parties de la série télévisée "Pine Gap" sortie sur Netflix au Vietnam.

Plus précisément, l'image d'une carte avec la “ligne de langue de bœuf” illégale en Mer Orientale est apparue à la 12e minute de la 2e partie et à la 52e minute de la 3e partie de cette série télévisée.

La présence de fausses informations sur la souveraineté vietnamienne dans les parties de cette série télévisée de Netflix a gravement violé les dispositions de la loi vietnamienne.

En outre, les violations de Netflix blessent les sentiments et mettent en colère tout le peuple vietnamien.

Il s’agit de la troisième fois consécutive au cours des 12 derniers mois que Netflix fournit aux utilisateurs vietnamiens des films et des émissions télévisées dont le contenu viole la souveraineté territoriale du Vietnam.

Donc, le Département de la radio, de la télévision et de l'information électronique a continué le 25 juin de demander à Netflix de retirer les films et les programmes télévisés portant atteinte à la souveraineté et au territoire du Vietnam.

Face aux avertissements stricts et sévères dudit Département, le 30 juin, Netflix a retiré ce film du service au Vietnam. -VNA