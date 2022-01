Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong prend la parole lors de la visioconférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Il faut édifier un gouvernement d'innovation, de créativité, d'intégrité, d'action et de plus grande efficacité.

C'est ce qu'a déclaré mercredi le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, lors de la visioconférence entre le gouvernement et les localités pour faire le bilan de 2021 et mettre en œuvre les conclusions du Comité central du Parti et la résolution de l'Assemblée nationale concernant le développement socio-économique en 2022.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a salué les efforts et les contributions des comités du Parti à tous les niveaux, des organes compétents de tous échelons, des collectivités, des entreprises, des cadres et membres du Parti, des soldats ainsi que des habitants dans l'ensemble du pays aux réalisations obtenues en 2021, aidant le pays à surmonter les difficultés et défis causés par la pandémie de COVID-19.

Il a souligné l'importance de suivre de près les évolutions de l’épidémie dans le monde et dans le pays, de se concentrer sur la mise en œuvre du programme global de prévention et de contrôle du COVID-19 pour s'adapter de manière sûre, flexible et contrôler efficacement l'épidémie, d'accélérer la campagne de vaccination, d'assurer un approvisionnement suffisant en vaccins, médicaments et équipements médicaux, d'améliorer les capacités du système de la santé, de promouvoir l'autodiscipline de la population, de renforcer la vigilance devant les évolutions complexes du COVID-19.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo: VNA



Nguyen Phu Trong a également demandé de mettre en œuvre efficacement le programme de relance et de développement socio-économique associé aux objectifs de contrôle de l'inflation, de garantie de la stabilité macroéconomique, d'amélioration du climat de l'investissement, d'accélération de la croissance durable et substantielle, de restructuration économique, d’augmentation de la productivité, de la qualité et de la compétitivité de l'économie, de renforcement de la transformation numérique, d’adaptation au changement climatique, etc.

Il a insisté sur la nécessité d'améliorer la vie matérielle et spirituelle de la population, de développer les belles valeurs patrimoniales et cultuelles, d'empêcher la dégradation de la morale et du mode de vie, d'accorder plus d'attention à la prévention et à la lutte contre la violence familiale, la maltraitance des enfants et les maux sociaux, de renforcer la gestion des ressources naturelles, la protection de l'environnement, la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et la réponse au changement climatique.

Par ailleurs, le leader du Parti a demandé de consolider la défense et la sécurité, de maintenir la stabilité politique et l'ordre social, d'élever l'efficacité des relations extérieures et de l'intégration internationale. Il faut être actif afin de lutter efficacement contre les complots des forces hostiles, d'approfondir les relations avec les partenaires, de promouvoir la diplomatie multilatérale, de mettre en œuvre efficacement les accords commerciaux signés, a-t-il ajouté.

En outre, il est important d'édifier un gouvernement et des administrations locales transparents, intègres, puissants et efficaces, d'être persévérant dans la lutte contre la corruption.

A l'approche du Nouvel An lunaire, le secrétaire général du PCV a déclaré souhaiter que le gouvernement et les autorités des localités continuent de développer les acquis, de remédier aux faiblesses, d'améliorer la performance pour surmonter les difficultés et défis et accomplir avec succès les tâches confiées par le Parti, l'État et le peuple. -VNA