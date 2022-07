Hanoï, 7 juillet (VNA) - L'ambassade du Vietnam en République de Corée a contacté l'Agence de police nationale de la République de Corée pour vérifier les informations concernant 33 citoyens vietnamiens détenus en République de Corée et a demandé à la partie sud-coréenne de garantir leurs droits et intérêts légitimes, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang. Photo : VNA

S'adressant aux journalistes lors de la conférence de presse périodique du ministère le 7 juillet, elle a noté que le ministère avait également ordonné à l'ambassade de suivre de près l'affaire tout en mettant en œuvre les mesures nécessaires pour protéger les citoyens conformément aux lois des deux pays.Selon Mme Lê Thi Thu Hang, le nombre de Vietnamiens travaillant, étudiant et voyageant à l'étranger est en augmentation. La grande majorité d'entre eux respectent strictement les lois de leur pays d'accueil, contribuant à créer une bonne image du Vietnam et de son peuple. Cependant, un petit nombre de Vietnamiens ont violé les lois à l'étranger.Le ministère et les organes de représentation du Vietnam à l'étranger maintiennent toujours des lignes directes pour la protection des citoyens, restent en contact étroit avec les autorités locales et se coordonnent avec les agences vietnamiennes compétentes pour prendre rapidement des mesures de protection des citoyens si nécessaire, a-t-elle déclaré.Le ministère travaille en étroite collaboration avec les agences nationales pour prendre des mesures pour gérer et résoudre les problèmes, tels que l'augmentation de l'examen et du traitement des violations et l'intensification du travail de communication pour sensibiliser les citoyens aux lois et coutumes des pays d'accueil, a souligné Mme Lê Thi Thu Hang.Il est également nécessaire de conseiller aux citoyens d'éviter d'être exploités ou d'enfreindre la loi à l'étranger et de protéger leurs droits et intérêts légitimes conformément aux lois du Vietnam et des pays étrangers concernés, a-t-elle ajouté.- VNA