Réunion gouvernementale concernant les politiques et lois sur le travail de planification. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le matin du 19 avril une réunion gouvernementale concernant les politiques et textes juridiques sur le travail de planification.

Selon les dispositions de la Loi sur la planification qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2019, il est nécessaire d’élaborer 111 plans directeurs dont trois au niveau national, 39 au niveau sectoriel, six au niveau régional et 63 au niveau provincial. À ce jour, seulement sept sur 111 ont été approuvés, soit 6%. Si le travail de planification est toujours accéléré, les plans directeurs qui devront être approuvés sont encore nombreux.

Lors de la réunion, le gouvernement a discuté des difficultés et mesures pour améliorer la qualité du travail de planification.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et organes concernés de parachever des rapports et documents afin de proposer à l’Assemblée nationale de publier une résolution pour lever les difficultés et obstacles dans le travail de planification.

Il a également demandé d’accélérer continuellement le travail de planification pour mobiliser les ressources au service du développement national et contribuer à la lutte contre la corruption et les autres phénomènes négatifs.

Enfin, il faut privilégier la mise en œuvre de certains plans directeurs importants en assurant le rythme et la qualité du travail et la faisabilité, a-t-il ajouté. -VNA