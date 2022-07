Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a rencontré à Hanoï le 25 juillet une délégation des Mères héroïques vietnamiennes, de proches des martyrs et de représentant de l’Association de soutien aux familles des Morts pour la Patrie, ce à l’occasion du 75e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie, le 27 juillet.

Il a exprimé ses émotions et adressé ses salutations attentionnées, ses sentiments proches et ses meilleurs vœux aux Mères héroïques vietnamiennes, aux soldats blessés et malades, aux proches des martyrs, aux responsables et aux membres du l'Association de soutien aux familles des martyrs du Vietnam.

Le président a déclaré qu'au cours des 75 dernières années, le Parti et l'État ont promulgué de nombreuses directives, politiques et lois sur les incitations pour les personnes ayant des services méritoires ; dépensé un gros budget pour rechercher et rassembler les restes des martyrs ; construire des cimetières de martyrs ; assister la construction de maisons pour les personnes ayant des services méritoires en situation difficile.

Il a félicité et hautement apprécié l'Association de soutien aux familles des Morts pour la Patrie du Vietnam, depuis sa naissance en 2010, pour ses efforts pour surmonter toutes les difficultés. L’association a donné de nombreuses initiatives, des activités riches et significatives pour soutenir les martyrs vietnamiens et soutenir les familles des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie.

Le chef de l’Etat a souhaité que dans les temps à venir, l'association continue d'innover ses méthodes de fonctionnement, d’accorder plus d'attention au travail de reconnaissance aux blessés et aux proches des Morts pour la Patrie. - VNA