Manille (VNA) – Le 4 décembre, le nageur vietnamien Nguyen Huy Hoang a battu le record des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) dans l’épreuve de 400m libre masculin avec un temps de 49,08 secondes et remporté une médaille d’or pour le Vietnam.

Aux 200 premiers mètres, Nguyen Huy Hoang menait la course, suivi par son rival malaisien Sim. Avant les 100 derniers mètres, l’écart entre les deux nageurs n'était que de 0,39 seconde, mais le nageur de la province centrale de Quang Binh n’a pas laissé son adversaire le dépasser.

Mercredi soir, avec 27 médailles d’or, 32 d’argent et 33 de bronze, le Vietnam était à la 2e place du classement provisoire par pays des 30es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30), qui se tiennent actuellement aux Philippines.



La délégation vietnamienne, forte de plus de 560 athlètes, participe à 40 disciplines. Elle vise entre 65 et 70 médailles d’or pour finir parmi les trois premiers pays de la région. Ses plus grands espoirs reposent sur l’athlétisme, la natation, la gymnastique aux agrès, l’escrime, les échecs, l’haltérophilie, le taekwondo, le karaté et le pencak silat… -VNA