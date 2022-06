La police du Myanmar doit utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants ayant protesté contre la direction du pays par de hauts responsables militaires à Yangon, le 3 mars 2021. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam soutient une solution intégrale et durable avec de fermes engagements des parties concernées pour la question du Myanmar, lors d’une session de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la question de ce pays, tenue le 13 juin. L'envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le Myanmar, Mme Noeleen Heyzer, a rendu compte de la situation, dont celle dans l'État de Rakhine.

S'exprimant lors de la session, le ministre conseiller, chef adjoint de la mission vietnamienne auprès de l'ONU, Le Thi Minh Thoa, a affirmé que la priorité absolue actuelle était d'assurer la sûreté et la sécurité de tous les habitants du Myanmar ; d’exhorter les parties au Myanmar à mettre fin à la violence, à assurer la sécurité, la sûreté, l'accès humanitaire, les soins de santé et les vaccins contre le COVID-19.

La représentante vietnamienne a appelé le Conseil consultatif spécial pour le Myanmar (SAC) à continuer de coopérer avec l'ASEAN pour mettre pleinement en œuvre le Consensus en cinq points de l'ASEAN et mener un dialogue significatif entre toutes les parties prenantes pour rechercher une solution pacifique, intégrale, conformément à la volonté et à l’aspiration du peuple du Myanmar.



La communauté internationale doit aider les parties au Myanmar à désamorcer la situation, à mener le dialogue et la réconciliation et à créer des conditions favorables à la transition démocratique sur la base du respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unification du Myanmar. La représentante vietnamienne a hautement apprécié les efforts du président de l'ASEAN et de l'envoyé spécial de l'ASEAN pour le Myanmar, s'est félicité de l'étroite coordination entre l'ONU et l'ASEAN pour assurer l'aide humanitaire. Elle a appelé la communauté internationale à continuer de soutenir l'ASEAN dans la promotion de son rôle central pour aider le Myanmar à promouvoir une solution pacifique.

En ce qui concerne la situation dans l'État de Rakhine, la représentante vietnamienne a réitéré la nécessité pour toutes les parties de faire des efforts pour s'attaquer aux causes profondes de la crise, soulignant la nécessité de fournir une assistance humanitaire aux groupes vulnérables, créant des conditions favorables pour les personnes, contraintes de quitter leur lieu de résidence, de se rapatrier et de se réintégrer volontairement, en toute sécurité et dans le respect de leur dignité.

Dans leurs remarques, tous les pays ont hautement apprécié le rôle de l'ASEAN dans la promotion de la recherche d'une solution pacifique au Myanmar, soulignant l'importance de la mise en œuvre immédiate et complète du Consensus en cinq points. Ils ont souhaité que l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies entre au Myanmar pour s'acquitter de ses fonctions, notamment pour promouvoir le dialogue, instaurer la confiance et rencontrer les parties prenantes au Myanmar.

En outre, de nombreux pays continuent d'exprimer leurs inquiétudes face à la violence au Myanmar, en particulier face aux difficultés des habitants de l'État de Rakhine, appelant toutes les parties à faire preuve de retenue, à mettre fin à la violence et à garantir l'accès aux ressources humaines, à la santé, à la sécurité des personnes, conformément au droit international humanitaire. -VNA