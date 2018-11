La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh rencontre des artistes. Photo: VNA



Hanoi, 27 novembre (VNA) - La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a reçu, à Hanoi le 26 novembre, une délégation d'artistes nationaux et étrangers participant au troisième Festival international de la nouvelle musique Asie-Europe.



Elle a déclaré que le festival, dont le thème est «Pont sonore d’Asie-Europe», est un rendez-vous incontournable pour les plus grands compositeurs et artistes musicaux du monde, présentant la musique vietnamienne à des amis internationaux.



Le festival offre également aux artistes étrangers une occasion de se familiariser avec le Vietnam, sa population et sa culture, ainsi qu'avec la musique folklorique traditionnelle, renforçant ainsi les liens entre les compositeurs vietnamiens et étrangers, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh.



Elle a ajouté que l'État vietnamien offrait toujours tout le soutien possible aux compositeurs vietnamiens pour tirer le meilleur parti de leur talent, notamment la création de l'Association des musiciens vietnamiens et le lancement d'établissements de formation professionnelle, tels que le Théâtre du Ballet, ou l'Orchestre symphonique du Vietnam.



Elle a exprimé le souhait que le Vietnam continue à renforcer la coopération internationale dans le domaine de la musique, contribuant ainsi au trésor mondial de la musique. Elle espère que chaque artiste participant au festival deviendra un messager musical, créant une atmosphère de paix et de développement.



Do Hong Quan, président de l'Association des musiciens vietnamiens, l'organisateur du festival, a déclaré que plus de 70 pièces musicales de différents genres seront interprétées dans sept programmes pendant le festival. –VNA