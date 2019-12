Le produit Multi Glass a remporté le premier prix du Concours national de talents d'innovation pour les start-up 2019. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le produit Multi Glass, qui aide les personnes handicapées à utiliser les ordinateurs, a remporté le premier prix du Concours national de talents d'innovation pour les start-up 2019.

Ce concours s'est tenu le 6 décembre dans le cadre de la Journée nationale des start-up innovantes, Techfest 2019, organisée conjointement par le ministère des Sciences et Technologies, VinTech City (membre de Vingroup pour soutenir l’écosystème startup vietnamien selon le modèle de la Silicon Valley), et Sun Bright Communications Joint Stock Co.

MultiGlass représentera le Vietnam à la Start-up World Cup 2020 à San Francisco, aux États-Unis.

Avec MultiGlass, les utilisateurs n'ont qu'à cligner de l'œil droit pour activer le bouton droit de la souris et l'œil gauche pour le bouton gauche. Ils peuvent déplacer la position de leur souris avec les mouvements de leur tête. Cette solution aide les personnes handicapées à interagir plus facilement avec leur propre ordinateur.

De plus, grâce à l'intégration des trois plates-formes avancées de l'Internet des objets (IoT), de la reconnaissance de l'iris et de l'intelligence artificielle (AI), ce produit permet aux entreprises de surveiller les activités de leurs conducteurs tout en les avertissant à temps d'éventuels états de fatigue.

Ce dispositif a été conçu par Le Hoang Anh, son frère jumeau Le Anh Tien et des confrères. Durant leur période de travail comme volontaires dans un centre d’assistance des personnes handicapées à Da Nang, Le Hoang Anh a compris au mieux les difficultés des personnes handicapées dans les activités quotidiennes dont l’utilisation d'ordinateurs.

Pour le moment, MultiGlass est en phase d’expérimentation. Il devrait être chaleureusement accueilli par ceux qui en ont besoin.-VNA