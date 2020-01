Hanoi (VNA) – Compte tenu de la montée des tensions au Moyen-Orient, le Vietnam a appelé jeudi 9 janvier, par la voix de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, les parties concernées à ne pas recourir à la force et à privilégier le dialogue pour la paix dans la région.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang. Photo: VNA



Le Vietnam est préoccupé par les récentes tensions au Moyen-Orient. Nous appelons toutes les parties concernées à faire preuve de retenue, à éviter l’escalade des tensions, à ne pas recourir à la force, à protéger les civils et à résoudre les désaccords par le dialogue et des mesures pacifiques sur la base du droit international pour la paix, la stabilité dans la région et le monde, a déclaré la porte-parole.

Le 8 janvier, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a appelé les ressortissants vietnamiens à limiter leurs déplacements dans les pays susceptibles d’être affectés par les conflits, a-t-elle indiqué à la presse.

Nous avons invité les Vietnamiens se trouvant dans ces pays à éviter les zones à risque et à suivre de près les avertissements de leur pays d’accueil pour protéger leur sécurité et leurs biens. Nous avons aussi rendu publiques les lignes rouges des bureaux de représentation du Vietnam dans la région, a-t-elle précisé.

Toujours d’après Lê Thi Thu Hang, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a demandé aux bureaux de représentation du Vietnam au Moyen-Orient et aux organes compétents à l’intérieur du pays de suivre de près les évolutions et d’appliquer des mesures pour protéger les ressortissants vietnamiens en cas de nécessité. – VNA