Cérémonie de remise des prix du Championnat du monde d'informatique bureautique MOS World Championship - Viettel 2022. Photo: thanhnien.vn



Hanoi (VNA) – Une cérémonie de remise des prix du Championnat du monde d'informatique bureautique MOS World Championship - Viettel 2022 et du Championnat du monde de design graphique ACPro World championship a eu lieu le 19 juillet à la ville portuaire de Hai Phong (Nord).

Six lauréats du MOS World Championship - Viettel 2022 et trois lauréats de l’ACPro World championship ont été honorés et se sont vus attribuer le satisfecit et l’insigne "Jeunesse créative".

Ces neuf lauréats représenteront le pays à la finale du Championnat du monde d'informatique bureautique (Microsoft Office Specialist World Championship 2022-MOSWC) qui aura lieu du 24 au 27 juillet en Californie, aux États-Unis.

Cette année, la phase éliminatoire du MOS World Championship - Viettel 2022 a attiré 1.400 élèves et étudiants venus des universités, instituts, collèges et lycées du pays. Plus de deux tiers avec 700 points ou plus sont éligibles pour obtenir le certificat international MOS remis par Microsoft.

Le MOS World Championship est le plus grand concours d'informatique à l'échelle internationale. Il rassemble des adolescents du monde passionnés par les applications Microsoft Office Word, Excel et PowerPoint.

À ACPro World championship 2022, 84% des candidats ont obtenu le certificat international ACPro, en forte hausse par rapport à l'année dernière. -VNA