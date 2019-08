L'équipe vietnamienne participe à la 10e Coupe du monde de plumfoot. Photo: VNA



Paris (VNA) – Dans le cadre de la 10e Coupe du monde de plumfoot actuellement disputée dans le Val d’Oise, en France, l’équipe vietnamienne a remporté deux médailles d’or dans les catégories simple monsieur et double mixte.

En simple monsieur, lors de la première journée de compétition, le 21 août, le joueur vietnamien Ho Phuoc Sang a gagné 2 sets à 0 la finale contre un adversaire chinois. Avec cette victoire, le joueur venu de la province de Dong Thap a protégé avec succès son titre de champion du monde remporté il y a deux ans à Hong Kong (Chine).

En double mixte, le duo Tran Ngoc Hai et Trinh Thi Nga ont également battu jeudi le duo chinois en demi-finale sur le score de 2 sets à 1, et le duo de Hong Kong (2 sets à 0) en finale pour monter sur la plus haute marche du podium.

Le 23 août, les joueurs vietnamiens se disputent dans les catégories double messieurs et double dames.

La 10e Coupe du monde de plumfoot a lieu du 21 au 24 août au Centre départemental de formation et d’animation sportives (CDFAS) d’Eaubonne dans le département du Val d’Oise, à 25 minutes de Paris.

Organisée pour la première fois dans l'histoire en France, le tournoi mondial attire les meilleurs joueurs de 15 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique.

L’édition précédente, tenue il y a deux ans à Hongkong (Chine), avait attiré plusieurs milliers de spectateurs. Le Vietnam a remporté le titre de Champion du monde 2017 avec 5 médailles d’or et 2 d’argent. Il est suivi par la Chine (2 médailles d’or et 5 d’argent) et Hongkong (4 médailles de bronze). -VNA