Hanoi (VNA) - Selon les statistiques du Département de la police de la circulation, 64 accidents de la circulation ont été recensés en trois jours fériés (du 1er au 3 janvier), faisant 38 morts et 35 blessés.

La police sur la scène d'un accident routier. Photo: VNA





Parmi ces accidents, un accident ferroviaire a provoqué la mort d’une personne, selon le Département de la police de la circulation du ministère de la Sécurité publique.



Le nombre d’accidents, de décès et de blessés a respectivement reculé de 3, de 2 et de 2 par rapport à la même période de l’année dernière.

La police a sanctionné plus de 19.285 infractions et verbalisé pour plus de 22,65 milliards de dôngs, mis en fourrière 91 voitures et 2.126 motos, et retiré plus de 1.241 permis de conduire, dont 816 cas avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite autorisée et quatre cas positifs aux tests de drogue. – VNA