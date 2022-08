Des touristes visitent et nourrissent des chèvres à la coopérative Dông Nghi, district de Châu Thanh (Tiên Giang). Photo : CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Combinant agriculture, tourisme expérimental et écotourisme, ces modèles innovants créés par des agriculteurs de la province de Tiên Giang ne cessent de surprendre.



La coopérative agricole de Dông Nghi dans la commune de Tam Hiêp, district de Châu Th)nh, province de Tiên Giang a été créée en octobre 2020. Aujourd’hui, elle a pris une nouvelle direction en liant le développement touristique aux activités de production agricole.



Lê Khac Dông Nghi, présidente du conseil d'administration et directrice de la coopérative, a déclaré qu'au départ, sa famille avait investi dans l'élevage de 500 chèvres pour vendre de la viande. C’était un pari trop risqué et elle a dû prendre une nouvelle orientation grâce à l’avis de médecins d'un hôpital de Hô Chi Minh-Ville. Ces derniers lui ont indiqué que le lait de chèvre était bon pour la santé. La famille a ainsi vendu toutes les chèvres à viande et acheter 300 chèvres laitières, de race Saanen pour la production de lait et de produits laitiers pour les touristes et le marché vietnamien.



Sur une superficie de 2,5 ha, la coopérative Dông Nghi est divisée en trois zones dont deux ha pour les pâturages. Un autre espace peut accueillir les 300 chèvres laitières et un autre est réservé, aux visiteurs avides de découvrir et d’apprécier les produits à base de lait de chèvre.



Selon Mme Dông Nghi, les visiteurs de la coopérative peuvent participer à différentes activités comme nourrir les chèvres, les promener, donner le biberon aux chevreaux, faire du canoë sur la rivière, faire du vélo autour des vergers et déguster des produits laitiers (lait de chèvre pur, yaourt au lait de chèvre frais, yaourt au lait de chèvre séché, flan au lait de chèvre frais, flan au lait de chèvre séché). En parallèle, il est possible de se régaler de plats typiques tels que les poissons grillés ou les poissons blancs braisés au poivre.



Créer un nouvel espace pour attirer les visiteurs

Des milliers de bouteilles en plastique assemblées dans une pièce du complexe. Photo : CTV/CVN



La famille de Doàn Van Khanh, dans la commune de Song Thuân, district de Châu Thành, province de Tiên Giang, vient de mettre en service sa zone touristique "miraculeuse".



C'est une destination touristique unique dans la région du delta du Mékong, sur une cocoteraie de plus de 4.000 m². M. Khanh y a construit un site touristique aérien, à environ trois m du sol. Toutes les activités de visites, de détente, ainsi que la buvette se trouvent ainsi haut perchées ! L’ensemble est construit sur des cadres et des piliers en fer robustes amarrés aux cocotiers.



Sur cet espace, des mini maisons magnifiquement assemblées attirent les curieux. M. Khanh a conçu également des passerelles en acier jusqu'au sommet des cocotiers, permettant de cueillir des noix, de prendre des photos souvenirs et de boire de l'eau de coco.



M. Khanh a partagé : "J’ai créé cet espace unique et durable pour attirer les touristes afin qu’ils puissent profiter et vivre dans un espace calme et campagnard". Le prix de chaque noix de coco cueillie est de 100.000 dôngs. Il est aussi possible de déguster des plats rustiques du jardin à base de coco comme le riz braisé, la salade de crevettes et pomelos, ou les noix de coco accompagnés de légumes bio cultivés dans le jardin.



En venant ici, les visiteurs seront aussi surpris et impressionnés par le recyclage pratiqué par M. Khanh (tables et chaises fabriquées à partir de bouteilles en plastique par exemple. M. Khanh a partagé : "J’ai dû collecter ces déchets dans le lieu de production de ma famille et auprès des gens autour de moi pour mettre en œuvre mes idées". Grâce à ce modèle, M. Khanh veut sensibiliser la communauté à la protection de l'environnement et à la réutilisation des déchets non biodégradables.



