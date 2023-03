Peter Mathews. Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Ce mois-ci, le vétéran américain Peter Mathews, qui a conservé depuis 56 ans le carnet de notes d'un soldat vietnamien, se rendra au Vietnam. Pour cet ancien combattant de 77 ans, pouvoir rendre ce carnet à son propriétaire est une mission de vie qu’il se doit assurément d’accomplir.



Peter Mathews vit dans une petite maison à Bergenfield, dans l’État américain du New Jersey. Lors de notre première rencontre, nous avons été impressionnés par cet homme simple, alerte et très hospitalier. Dans sa maison, nous avons vu le fameux carnet de notes posé sur la table basse.

C’était bien celui que Peter Mathews avait trouvé au Vietnam alors qu’il était combattant de guerre. Cela fait plus d'un demi-siècle qu’il l’a conservé avec des articles et des informations connexes. En y feuilletant les pages, Peter Mathews se remémore:



“C’était en 1967. Nous étions au sommet de la colline 724, à quelques kilomètres de Dak Tô. Nous étions là pour remplacer une autre unité, quatre ou cinq nuits déjà. Lorsque les combats ont cessé, nous avons descendu la colline et avons compté les morts... J'ai vu quatre ou cinq sacs à dos éparpillés par terre. Il y avait plusieurs morts aux alentours. Souvent, nous devions fouiller ces sacs à dos pour rechercher des documents et des informations militaires. J'en ai ouvert un et j'ai trouvé un petit carnet. J'ai supposé que les informations qu'il contenait n'avaient rien à voir avec l'armée car il n’y avait que de très beaux dessins, et de belles écritures manuscrites. À ce moment là, je me suis dit que même si je remettais ce carnet à l’armée, cela ne servirait à rien. J'ai donc décidé de le garder. Mon seul but est de rendre ce carnet au soldat auquel il appartient”.



De retour aux États-Unis, Peter met toutes ses médailles, uniformes et même le carnet dans une boîte et essaye de tout oublier. Aujourd’hui âgé de près de 80 ans, il estime qu'il est temps de parler de l’existence de ce carnet aux autres. Il ne peut plus tarder à le rendre au soldat ou à sa famille au Vietnam.

Peter Mathews conserve depuis 56 ans le carnet de notes d'un soldat vietnamien. Photo : VOV





Comme a pu le constater Peter Mathews, le carnet ne contient aucune information militaire. Il n’y a que des poèmes, des chansons, des idéaux du Parti communiste vietnamiens, des recommandations du Président Hô Chi Minh, et des dessins qui sont tous très beaux et méticuleux. La plupart d'entre eux ont été écrits et dessinés en 1966 et par plusieurs personnes car on y trouve des écritures différentes. Heureusement, il y a une page dans le carnet où figure le nom d’un certain Cao Xuân Tuât et son adresse dans le hameau de Cao Thang, commune de Ky Xuân, district de Ky Anh, province de Hà Tinh.

L'information a été publiée par un journal américain et ensuite relayée par des médias vietnamiens et les réseaux sociaux. Au Vietnam, les autorités de la province centrale de Hà Tinh ont identifié le soldat Cao Van Tuât qui a vécu à l'adresse susmentionnée et est tombé au champ d’honneur en 1967. Ce soldat est très probablement le propriétaire de ce carnet. Peter Mathews a été très surpris et ému lorsqu'il a reçu cette réponse du Vietnam. Depuis lors, il attend avec impatience son retour dans notre pays.

“Je me souviens encore qu'il était environ trois heures du matin aux États-Unis, lorsque les autorités de Hà Tinh ont vérifié les informations sur le propriétaire du carnet. Elles se sont rendues chez lui et m'ont connecté grâce à un appel vidéo. J'ai pleuré d'émotion et de bonheur en voyant les proches du soldat. J'ai hâte de les rencontrer et de leur remettre le carnet. Je me suis dit que j'étais juste le gardien du carnet au fil des années et qu'il n'a jamais été le mien. J'espère que le contenu du carnet sera publié un jour et que tout le monde puisse en profiter. Je me sens mieux maintenant car je sais que le carnet reviendra à l’endroit où il est supposé être.”



M. Peter et son épouse se rendront au Vietnam début mars et rendront visite à des proches du soldat Cao Van Tuât à Hà Tinh pour leur remettre en mains propres le carnet qu'il a conservé pendant plus de 50 ans. Plus le jour du départ approche, plus il se sent nerveux.



“J’ai eu l’intention d’écrire quelque chose à leur dire lors de notre rencontre mais je ne suis vraiment pas doué pour ça... Je souhaite simplement être sur place et leur parler avec mon cœur. Peut-être que je vais pleurer ou rester silencieux quelques minutes, je ne sais pas… Mais je ne veux rien écrire. Je veux être moi-même devant eux.”.

Ce sera le premier retour de Peter Mathews au Vietnam depuis qu’il est rentré aux États-Unis en 1967. Par conséquent, en plus de la mission de rendre le carnet, Peter et son épouse souhaitent voir de leurs propres yeux un Vietnam en pleine expansion.

“Ma femme et moi, nous avons regardé beaucoup d'émissions sur le Vietnam à la télévision. Nous nous sommes renseignés sur les restaurants et les hôtels. J'attends avec impatience ce voyage. À la télévision, je vois un pays prospère et paisible, ouvert à tous les visiteurs. Comme je l'ai dit, les retours que j'ai reçus des Vietnamiens ont été incroyables. Ainsi, je suis très heureux de revenir au Vietnam”.

Le voyage du vétéran américain Peter Mathews n'est plus l'histoire d'un individu. Il témoigne d’une volonté commune, du Vietnam tout comme des États-Unis de mettre de côté le passé et de s’orienter vers un meilleur avenir pour les deux peuples.- VOV/VNA