Mise en service de l’autoroute Vân Dôn - Mong Cai à Quang Ninh

L'autoroute, longue de 80,23 km et large de 25,25 m, relie l'aéroport international de Vân Dôn et la route d'accès au pont Bac Luân 2 à la frontière entre le Vietnam et la Chine dans la ville de Mong Cai. Construit en un peu plus de deux ans depuis l'achèvement du déminage du site, il dispose de quatre voies pour les véhicules, de deux voies d'urgence et d'une vitesse de conception de 120 km/heure, qui est également la vitesse de conception maximale pour les autoroutes au Vietnam.