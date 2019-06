Vinh Phuc (VNA) – Le Parquet populaire provincial de Vinh Phuc a adopté le 18 juin une décision concernant la mise en examen de trois cadres de l’Inspection du ministère de la Construction pour « corruption ».



Cette affaire implique Nguyen Thi Kim Anh, cheffe d’une délégation de l’Inspection du ministère de la Construction ; Dang Hai Anh, cadre du bureau d’inspection de la construction 2 ; et Nguyen Thuy Linh, cadre du bureau de supervision, de contrôle et de traitement après inspection, relevant de l’Inspection du ministère de la Construction.



Ces trois personnes ont été mises en détention provisoire le même jour.



Le 12 juin dernier, la Police de Vinh Phuc a mis en garde à vue cinq membres d’une délégation de l’Inspection du ministère de la Construction, suspectés de corruption passive lors d’une visite de travail dans le district de Vinh Tuong, province de Vinh Phuc (Nord). Auparavant, plusieurs entreprises et particuliers du district de Vinh Tuong avaient déclaré à la police que ces personnes avaient demandé des pots-de-vin à des entreprises et des officiels publics locaux, en échange des promesses de facilitation de processus d’inspection.



La visite de travail de la délégation de l’Inspection du ministère de la Construction dans le district de Vinh Tuong visait à contrôler plusieurs projets et ouvrages culturels et sportifs, des plans d’aménagement et des terres mises aux enchères…



La permanence du Comité central de direction de la prévention et de la lutte contre la corruption a demandé au Comité du Parti au sein du ministère de la Sécurité publique d’accorder une attention particulière à cette affaire en vue de la traiter rapidement et d’appliquer des sanctions sévères conformément à la loi en cas de violations. -VNA