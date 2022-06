Des policiers au siège du ministère de la Santé pour procéder à une perquisition du lieu de travail de l'ancien ministre de la Santé Nguyen Thanh Long. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Elargissant l’enquête sur l’affaire de la société Viet A, la Police d’investigation du ministère de la Sécurtité publique a décidé le 7 juin de mettre en examen et en détention provisoire Chu Ngoc Anh, ancien président du Comité populaire de Hanoï, ancien ministre des Sciences et des Technologies; Pham Cong Tac, ancien vice-ministre des Sciences et des technologies, pour “Violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et du gaspillage”.



Des mandats de perquisition ont également été émis à leur encontre.



La Police d’investigation a également décidé de mettre en examen et en détention provisoire Nguyen Thanh Long, ancien ministre de la Santé, pour "Abus de positions et de pouvoirs en exercice d’une mission publique". Un mandat de perquisition a également été émis à son encontre.



Selon la Police d’investigation, Chu Ngoc Anh a violé les réglementations juridiques dans l'attribution, la gestion et l'utilisation du Projet scientifique et technologique national sur la recherche et la production de kits de test COVID-19, causant la perte et le gaspillage de biens de l’Etat. Pham Cong Tac a violé les réglementations juridiques dans la gestion et l'utilisation de ce Projet, causant la perte et le gaspillage de biens de l’Etat. Nguyen Thanh Long a abusé de sa position et de son pouvoir pour violer les réglementations juridiques dans la délivrance de numéros d'enregistrement de commercialisation, la négociation des prix et la vérification des prix de kits de test COVID-19, causant des dommages particulièrement graves aux biens de l'État. -VNA