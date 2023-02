Photo: quochoi.vn

Hanoï (VNA) - Un séminaire destiné à collecter des avis sur le projet «Renforcer la communication sur les activités de l’Assemblée nationale, 15e législature» s’est tenu ce jeudi matin à Hanoï.

Les participants ont souligné la nécessité d’améliorer et de diversifier les méthodes de communication à l’heure de l’explosion des médias et des réseaux sociaux, d’autant plus que les activités parlementaires sont appelées à être plus transparentes et démocratiques. C’est en tout cas l’avis de l’ancien président du bureau de l’Assemblée nationale Nguyên Sy Dung.

«La population doit être informée de manière exacte et opportune des activités et des décisions importantes de l’Assemblée nationale. Nous devons être plus rapides que les réseaux sociaux», a-t-il dit.

L’ancien vice-président de l’Association des journalistes vietnamiens Hồ Quang Loi va dans le même sens.

«L'Assemblée nationale est le représentant du peuple, de ses aspirations, de sa volonté et de ses intérêts. Nous devons faire en sorte que la population soit impliquée dans les activités parlementaires et mieux informée sur les sessions parlementaires», a-t-il estimé.

L’ancien vice-président de l’Association des journalistes vietnamiens Hồ Quang Loi. Photo: quochoi.vn

Pour que les activités de l’Assemblée nationale soient plus connues auprès de la population, le secrétaire général et président du bureau de l'Assemblée nationale, Bui Van Cuong a appelé à une implication plus forte des organes de presse. «C'est grâce à la presse que le peuple contrôle les activités parlementaires pour qu’elles soient transparentes et efficaces», a-t-il souligné. -VOV/VNA