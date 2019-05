Le géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang. Photo: VNA

Cao Bang (VNA) – Depuis que le géoparc de Non Nuoc Cao Bang a été reconnu par l’UNESCO géoparc mondial en 2018, la province de Cao Bang a défini une stratégie pour le développement du tourisme.



En 2018, la province de Cao Bang a attiré plus de 1,2 million de visiteurs, en hausse de 29,2% par rapport à 2017, dont 113.000 étrangers (+90% sur un an). Le tourisme a réalisé un chiffre d’affaires de 363,3 milliards de dôngs (environ 17 millions de dollars), soit un bond de 92% sur un an.



Ces résultats étaient dus aux efforts de Cao Bang pour améliorer le tourisme local, dont l’installation de nouveaux panneaux explicatifs, panneaux publicitaires, panneaux de signalisation patrimoniale dans la zone du géoparc, selon les conseils d’experts de l’UNESCO.



Le secteur touristique a également coopéré avec d’autres organes concernés pour étudier et développer des produits au logo du géoparc dont Jiaogulan (Gynostéma pentaphyllum) appelé aussi « herbe ou thé de l’immortalité », thé Kolia, baguettes d’encens, produits en brocatelle….



La promotion touristique s’est également intensifiée avec notamment l’organisation du 10e programme touristique « En traversant les régions patrimoniales du Viêt Bac», le Festival de Pac Bo…



En outre, la province a continué de mettre en œuvre des projets et programmes de coopération pour développer le tourisme, ainsi que d’investir pour développer et restaurer les monuments historiques et autres sites touristiques importants comme le site national spécial de Pac Bo (commune de Truong Ha, district de Ha Quang), le site historique de la victoire des frontières de 1950 dans le district de Thach An, la cascade de Ban Giôc (commune de Dam Thuy, district de Trung Khanh).



Le géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang s’étend sur une superficie totale de 3.000 km² dans les districts de Ha Quang, Tra Linh, Quang Uyên, Trung Khanh, Ha Lang et Phuc Hoa et une partie des districts de Hoa An, Nguyên Binh et Thach An.



Les reliefs montagneux couvrent environ 90% de la superficie terrestre, avec des altitudes de 1.500 à 2.000 m dans l'ouest-nord-ouest et de 200 m dans l'est-sud-est. Avec son climat de mousson tropical des hautes terres et deux saisons distinctes, humide et sèche, le géoparc présente une riche biodiversité, avec des forêts étendues, une faune et une flore endémiques, des cultures spéciales, etc. La région comprend un réseau hydrographique complexe constitué de 5 grands cours d’eau et de 47 lacs.



Environ 250.000 personnes vivent dans le géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang. La région est connue pour son identité culturelle ethnique diversifiée avec festivals, métiers traditionnels et arts populaires.



Le géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang compte de nombreux sites historiques et archéologiques exceptionnels, ainsi qu'un riche patrimoine culturel d'importance nationale voire internationale, ce qui donne à cette région une place d’importance au Vietnam et fournit une base solide pour l'industrie touristique.



Lors de sa 204e session tenue le 12 avril 2018 à Paris, l’UNESCO a officiellement reconnu le parc géologique de Non Nuoc de Cao Bang en tant que géoparc mondial.



Il s’agit du deuxième géoparc mondial du Vietnam après le plateau calcaire de Dông Van (province de Ha Giang), inscrit en décembre 2010 sur la liste des membres du Réseau mondial des géoparcs (Global Geoparks Network - GGN) de l’UNESCO. – VNA