Hanoï, 18 mai (VNA)- La Commission du contrôle du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 13e mandat a décidé le 18 mai d'appliquer des mesures disciplinaires contre les organisations et les individus en relation avec les violations du Comité chargé des affaires du Parti au sein des ministères des Sciences et des Technologies, et de la Santé, et au Comité d'Etat de la Bourse (CEB).

Photo : VNA

En conséquence, la Commission du contrôle du Comité central du PCV a décidé d'expulser des rangs du Parti, Trinh Thanh Hung, secrétaire adjoint de l'organe du Parti et chef adjoint du Département des sciences et technologie des secteurs économiques et techniques, du ministère des Sciences et des Technologies.La Commission du contrôle a demandé au Bureau politique d'examiner l'application de mesures disciplinaires contre le Comité chargé des affaires du Parti du ministère des Sciences et des Technologies au cours de la période 2016-2021, et Chu Ngoc Anh, ancien secrétaire Comité chargé des affaires du Parti et ancien ministre du ministère des Sciences et des Technologies.Sont également expulsés des rangs partisans Nguyen Minh Tuan, ancien chef du Département de l'équipement et des ouvrages de la santé; Nguyen Nam Lien, ancien secrétaire adjoint et ancien chef du Département de l'organisation du Comité du Parti au ministère de la Santé, et ancien secrétaire du comité du Parti et ancien chef du Département de la planification et des finances de ce ministère.La Commission centrale du contrôle du Parti demandé au Bureau politique d'envisager d'appliquer des mesures disciplinaires contre le comité chargé des Affaires du Parti au ministère de la Santé au cours de la période 2016-2021 et Nguyen Thanh Long, membre du comité central du PCV, secrétaire de ce comité. et ministre de la Santé.D'autre part, Le Hai Ha, secrétaire du Comité du Parti et directeur général de la Bourse de Ho Chi Minh-Ville, a été expulsé des rangs du Parti, tandis que Tran Van Dung, membre du Comité exécutif du Comité du Parti au ministère des Finances, secrétaire Comité du Parti de ce ministère et président du comité d’Etat de la bourse, a été démis de toutes ses fonctions au sein du Parti. - VNA