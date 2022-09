Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - A l'occasion de la 77e Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2022), des dirigeants du Parti, des pays et des organisations internationales ont envoyé des messages et lettres de félicitations aux dirigeants vietnamiens.

Le Premier vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela, Diosdado Cabello Rondon, a envoyé une lettre de félicitations au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, réaffirmant la détermination de continuer à renforcer davantage les relations de coopération et d'amitié fraternelle entre les deux Partis, les deux gouvernements et les deux peuples.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a adressé un message de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc, soulignant que les Nations unies appréciaient hautement le rôle et les contributions du Vietnam aux efforts conjoints dans le règlement des défis mondiaux tels que la pandémie de COVID-19, le changement climatique et l'éradication de la pauvreté, les inégalités pour s’orienter vers les Objectifs de Développement Durable. Le secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa conviction que le Vietnam continuera de s'associer aux Nations Unies pour surmonter les défis afin d’édifier un monde meilleur, plus juste et plus pacifique.

L'empereur japonais Naruhito a envoyé un message de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc.

Le président de la République de Corée Yoon Suk Yeol a adressé un message de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc, hautement appréciant les résultats de la coopération bilatérale au cours des dernières années, estimant que l'amitié et la confiance entre les deux pays seraient encore consolidées et affirmant la volonté de travailler avec le Vietnam pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

La reine Elizabeth II du Royaume-Uni a adressé un message de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc, tout en exprimant sa conviction qu'avec des efforts et une détermination à surmonter ensemble la pandémie, les deux pays espéreront un avenir meilleur.

Le président de l'Allemagne Frank-Walter Steinmeier, dans son message de félicitations adressé au président Nguyen Xuan Phuc, a affirmé l'amitié de longue date entre les deux pays ainsi que l’entraide dans la lutte contre le COVID-19 au cours des dernières années. Il a exprimé sa conviction que les deux pays poursuivront une coopération plus étroite.

Le président italien Sergio Mattarella a envoyé une lettre de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc, affirmant que le Vietnam était le premier partenaire de l'Italie. Il a estimé que les deux pays élargiraient encore leur coopération pour faire face efficacement aux défis mondiaux.

Le gouverneur général d'Australie, David Hurley a envoyé une lettre de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc. Le gouverneur général a exprimé sa conviction que l'amitié entre les deux pays se renforcera de plus en plus sur la base solide et étendue du Partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Australie.

Le roi d'Espagne Felipe a adressé, dans un message de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc, ses meilleurs vœux de bonheur, de paix et de prospérité.

La gouverneure générale du Canada Mary May Simon a envoyé un message de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc. Le président du Sénat George Furey et le président de la Chambre des communes Anthony Rota ont fait de même auprès du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue. Les dirigeants canadiens ont hautement apprécié les relations en fort développement entre les deux pays et souhaité la poursuite de resserrer le Partenariat intégral.

Le président des États-Unis Joe Biden a adressé un message de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc et au peuple vietnamien, estimant que les deux pays avaient fait de grands progrès, sur la base d’un respect mutuel, de confiance, d'intérêts communs et de coopération élargie dans tous les domaines. Il a réaffirmé son soutien à un Vietnam fort, indépendant et prospère.

Le président Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue ont également reçu les messages et lettres de félicitations du Roi Willem – Alexander ; du président du Bangladesh, Abdul Hamid ; du président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh ; du Premier ministre Luvsannamrain Oyun-Erdene ; du président du Pakistan Arif Alvi ; du président du Panama, Laurentino Cortizo Cohen ; du président de Chypre Nicos Anastasiades ; du Roi du Royaume de Suède Carl Gustav ; du président et ministre des Affaires étrangères de Suisse Ignazio Cassis ; du président sri-lankais Ranil Wickremesinghe et du Premier ministre sri-lankais Dinesh Gunawardena.

Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation de la francophonie internationale a adressé une lettre de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc.

A cette occasion, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a publié un communiqué de presse félicitant la Fête nationale du Vietnam. Le ministre mongol des Affaires étrangères Batmunkhiin Battsetset, le ministre pakistanais des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari, le ministre sri-lankais des Affaires étrangères Lanka M.U.M Ali Sabry ont envoyé une lettre de félicitations au ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. - VNA