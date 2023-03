Le président vietnamien Vo Van Thuong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Les dirigeants du Brunei, de Singapour, de la République de Corée, de l'Australie ont envoyé des messages et des lettres de félicitations à Vo Van Thuong qui vient d’être élu président du Vietnam par la 15e Assemblée nationale.



Dans sa lettre, le sultan de Brunei Haji Hassanal Bolkiah a exprimé son souhait de coopérer étroitement avec le président vietnamien pour approfondir davantage les relations précieuses entre les deux pays, tant au niveau bilatéral qu'en tant que partenaire proche au sein de l'ASEAN. Il s’est déclaré convaincu que leur partenariat intégral mutuellement bénéfique continuerait à être renforcé dans les années à venir.



Dans les lettres de félicitations, la présidente Halimah Yacob et le Premier ministre Lee Hsien Loong de Singapour ont affirmé que le Vietnam et Singapour étaient des partenaires stratégiques qui travaillaient en étroite collaboration pour propulser la croissance et la stabilité au sein de l'ASEAN. Ils ont souligné que la profonde amitié entre les deux pays se basaient sur la compréhension et la confiance mutuelles et les similitudes de l'intérêt. Sur ces bases, ils ont établi le partenariat Économie numérique - Économie verte au début de cette année.

Ils ont souhaité que les deux pays continuent à renforcer leur coopération dans de nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables et les crédits carbone. Ils ont aussi souhaité travailler en étroite collaboration avec le président Vo Van Thuong pour renforcer davantage la coopération mutuellement bénéfique, en particulier en 2023, lorsque les deux pays célébreront les 50 ans des relations diplomatiques et les 10 ans du partenariat stratégique Vietnam-Singapour.

Le président de la République de Corée, Yoon Suk-yeol, a écrit dans sa lettre de félicitations, qu'il était ravi des réalisations obtenues par les deux pays dans divers domaines au cours des dernières années. Il a affirmé la haute considération et le souhait de promouvoir le partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée dans un avenir proche. Il attend une discussion directe avec le chef de l’Etat vietnamien sur les plans de développer les liens bilatéraux.

À cette occasion, le gouverneur général de l'Australie, David Hurley, a adressé ses chaleureuses félicitations au président et au peuple vietnamiens, à l'occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie. Il a exprimé sa conviction que les relations bilatérales Vietnam-Australie continueraient de se développer sur la base de la compréhension mutuelle et de leur vision commune sur la paix et la prospérité. Il a souhaité poursuivre l'approfondissement de la coopération bilatérale avec le président vietnamien.



D'autres lettres et messages de félicitations ont également été envoyés au dirigeant vietnamien par le président de la Biélorussie Aleksandr Lukashenko, le président du Bangladesh Abdul Hamid, le grand-duc de Luxembourg Henri, le président Daniel Ortega Saavedra et la vice-présidente du Nicaragua Rosario Murillo, le secrétaire général de l'ASEAN Kao Kim Hourn et le directeur général de la FAO, Qu Dongyu. - VNA