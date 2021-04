L'ambassadeur du Vietnam à Cuba Le Thanh Tung (gauche) remet des lettres, messages et cadeau x du Parti communiste du Vietnam (PCV) pour féliciter le Parti communiste de Cuba pour le succès de son 8e Congrès. Photo: VNA

La Havane (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam à Cuba Le Thanh Tung a remis des lettres, messages et cadeaux du Parti communiste du Vietnam (PCV) pour féliciter le Parti communiste de Cuba (PCC) pour le succès de son 8e Congrès, qui vient de se clôturer la veille.

Dans sa lettre adressée au général Raúl Castro Ruz, premier secrétaire du Comité central du PCC des 6e et 7e mandats, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a exprimé son admiration pour la carrière révolutionnaire de sept décennies du général, et sa gratitude pour ses sentiments intimes accordés au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam ces plus de 60 dernières années.

Dans son message de félicitations envoyé au nouveau premier secrétaire du Comité central du PCC, Miguel Díaz-Canel Bermudez, Nguyen Phu Trong s'est déclaré convaincu que sous la direction du PCC, le peuple cubain surmonterait tous défis et difficultés pour atteindre les objectifs fixés lors du 8e Congrès du PCC.

A cette occasion, l'ambassadeur Le Thanh Tung a remis à la partie cubaine un cadeau symbolique comprenant des machines au service des infrastructures d'information. Selon lui, l'envoi prompt par le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong des félicitations aux dirigeants du Parti cubain était une illustration vivante de la solidarité et du désir de renforcer les relations spéciales entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Pour sa part, le chef adjoint du Département des relations internationales du PCC, Juan Carlos Marsán Aguilera, a estimé que le secrétaire général Nguyen Phu Trong ait été parmi les premiers dirigeants au monde à envoyer une lettre et des messages pour saluer le succès du 8e Congrès du PCC, et a réaffirmé la détermination de cultiver et renforcer les relations de coopération spéciale entre les deux pays.

A cette occasion, les deux parties ont discuté de certaines activités de coopération entre les deux Partis et les deux États au cours de ces prochaines années. -VNA