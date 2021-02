Hanoi (VNA) - À l’occasion de l’élection de Nguyên Phu Trong au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 13e mandat, les dirigeants de plusieurs pays lui ont adressé un message de félicitations.

Le secrétaire général du PCV et président de la République Nguyên Phu Trong. Photo : VNA



Parmi eux, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire populaire lao (PPRL) et Premier ministre lao Thongloun Sisoulith, le président lao Bounnhang Vorachith, le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, le roi du Cambodge Norodom Sihamoni, le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen et le secrétaire général du Parti du Travail de Corée Kim Jong-un.



Ces dirigeants se sont déclarés convaincus que sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam obtiendra des résultats encore plus importants dans les cinq années à venir. Ils ont également souhaité poursuivre le partenariat avec le Vietnam.

Le secrétaire général du PPRL et Premier ministre lao Thongloun Sisoulith est convaincu que sous l’égide du Parti communiste vietnamien, le Vietnam deviendra un pays industrialisé à orientation socialiste d’ici à 2045, conformément aux objectifs fixés dans la Résolution du XIIIe Congrès national. Le Laos souhaite intensifier les relations spéciales avec le Vietnam dans l’intérêt des deux nations.

Le président lao Bounnhang Vorachit s’est déclaré convaincu que sous la direction claivoyante du PCV, de l’Etat vietnamien et que fort de riches expériences du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le peuple vietnamien continuera à remporter de plus grandes victoires dans l’œuvre de défense et de construction nationales.

Il a souhaité que sur la base de la tradition des relations spéciales, fidèles, pures et rares qui unissent les deux pays, le secrétaire général Nguyên Phu Trong continue à s’intéresser et à contribuer à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre les deux pays.

Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong, le Premier ministre Nguyên Xuan Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân et le membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti Trân Quôc Vuong ont voté pour élire le Comité central du Parti du 13e mandat. Photo: VNA

Le secrétaire général PCC et président chinois Xi Jinping Xi Jinping s’est déclaré convaincu que sous la direction du nouveau Comité central du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le PCV et le Vietnam enregistreront des réalisations plus importantes.

Le dirigeant chinois a déclaré qu’il attachait une grande importance aux relations entre les deux Partis et les deux pays, et qu’il était prêt à travailler avec Nguyên Phu Trong pour renforcer les échanges stratégiques, promouvoir l’amitié traditionnelle, approfondir les interactions et la coopération dans divers domaines et promouvoir l’œuvre de construction du socialisme.

Le roi du Cambodge Norodom Sihamoni s’est déclaré convaincu que sous la direction ingénieuse du secrétaire général et président Nguyên Phu Trong, le Vietnam continuera à accomplir de grandes réalisations et à avoir un rôle et une position importants dans la région et le monde.



Il a exprimé son souhait que les deux peuples cambodgien et vietnamien entretiendront des relations de plus en plus étroites et continueront à maintenir fermement la paix, la stabilité, la coopération et le développement.



Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen s’est déclaré convaincu que sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le PCV réalisera avec succès les orientations, les lignes et les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du PCV.



Il a également exprimé sa conviction que l’amitié traditionnelle, la solidarité et l’étroite coopération entre le PPC et le PCV seront renforcées davantage et approfondies au profit des deux peuples et des deux nations.



Le secrétaire général du Parti du Travail de Corée Kim Jong-un s’est déclaré convaincu que sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le PCV et le peuple vietnamien réaliseront avec succès la résolution du XIIIe Congrès national du PCV.



Il a tenu à exprimer sa ferme conviction que les relations d’amitié et de coopération traditionnelles honorées par le temps entre les deux Partis et les deux peuples continueront à se développer et à se renforcer, conformément à l’esprit de l’accord conclu entre lui et le secrétaire général Nguyên Phu Trong en mars 2019. – VNA