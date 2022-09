Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion de la 77e Fête nationale du Vietnam (2 septembre), des dirigeants de nombreux pays ont envoyé des messages et lettres de félicitations aux dirigeants vietnamiens.

Le président de l’État palestinien et de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Mahmoud Abbas, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Le Premier ministre de l’État palestinien, Mohammad Shtayyeh, a fait de même auprès du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le sultan du Brunei, Haji Hassanal Bolkiah a envoyé des messages de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc et au Premier ministre Pham Minh Chinh, exprimant sa volonté de renforcer la coopération bilatérale dans le commerce, l’énergie, l’agriculture, l’éducation ainsi que de promouvoir l’échange entre les deux peuples et la coopération au sein de l’ASEAN pour la paix et la sécurité de la région.

Le président Nguyen Xuan Phuc a également reçu les lettres et messages de félicitations de ses homologues azerbaidjanais, algérien, kazakh, zambien, nigérien et turc.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également reçu les lettres et messages de félicitations de ses homologues azerbaidjanais, polonais et du vice-président turc Fuat Oktay.

À cette occasion, les ministres des Affaires étrangères d’Arménie, de Pologne, de Turquie, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangère de Quarta ont également a adressé des messages et lettres de félicitations au ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. -VNA