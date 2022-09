Hanoï (VNA) - A la nouvelle du décès de la reine Elizabeth II, le 9 septembre, le président de l'État, Nguyen Xuan Phuc, a envoyé un message de condoléances au roi Charles III.

Le premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé ses condoléances à la Première ministre britannique Liz Truss. Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a fait de même auprès du président de la Chambre des lords John McFall et au président de la Chambre des communes Lindsay Hoyle.



Dans les messages, les dirigeants vietnamiens ont transmis leurs sincères condoléances à la famille royale, au gouvernement, au parlement et au peuple du Royaume-Uni, exprimant leur gratitude pour les bons sentiments de la reine et son précieux soutien pour la promotion des relations de coopération Vietnam - Royaume-Uni.



Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a adressé ses condoléances au secrétaire britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth et au Développement, James Cleverly. - VNA