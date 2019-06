Le tremblement de terre à Sichuan. Photo: www.24heures.ch



Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a envoyé le 21 juin son message de sympathie au conseiller d'État chinois, ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi pour les pertes en vies humaines et en biens causées par les récentes catastrophes naturelles en Chine.

Le 19 juin, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également présenté ses condoléances à son homologue chinois Li Keqiang pour les pertes en vies humaines et en biens causées par ces récentes catastrophes naturelles .

Les localités du Sud de la Chine ont été touchées par des pluies diluviennes et des inondations, alors qu’un tremblement de terre a frappé le 17 juin la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays.



Des dizaines de personnes ont été tuées et 356.000 autres ont dû évacuer leur domicile quand de fortes pluies et des inondations ont touché de vastes régions méridionales de la Chine, de la province du Guangdong au sud-est à la province du Chongqing au sud-ouest de la Chine, dans le cours supérieur du fleuve Yangtsé.



Entre-temps, les tremblements de terre dans la ville de Yibin, dans le Sichuan, ont fait 13 morts, 199 blessés et plus de 140.000 habitants touchés. -VNA