Des Cubains participent à un rassemblement pour exprimer leur détermination à défendre la révolution et la souveraineté nationale à La Havane, le 17 juillet. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A la nouvelle de récentes évolutions à Cuba, l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam-Cuba ont envoyé un message affirmant la solidarité fidèle et le soutien ferme du peuple vietnamien au peuple cubain frère.

« Nous nous opposons fermement à tous les complots, actions et fausses nouvelles visant à provoquer des troubles politiques et l'instabilité à Cuba », ont écrit les deux organisations vietnamiennes dans leur message.

Toutes les personnes de bon sens dans le monde comprennent que la politique d'embargo imposée par l’administration américaine contre Cuba depuis près de 60 ans est la cause des difficultés dans la vie des Cubains aujourd'hui. Les mesures de durcissement des sanctions prises d’avril 2019 à décembre 2020 ont fait perdre plus de neuf milliards de dollars à l'économie cubaine.



Face aux graves impacts de la pandémie de COVID-19, le gouvernement cubain a redoublé d’efforts et mis en œuvre de manière proactive toutes les solutions pour assurer la vie des populations, tout en accordant, en collaboration avec la communauté internationale, des aides médicales et humanitaires contre le coronavirus.

Pour les peuples épris de paix du monde entier, Cuba est un symbole de la solidarité internationale, de la volonté inébranlable de lutter pour la liberté, la paix, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale et la dignité humaine.



L'Union des organisations d'amitié du Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam-Cuba ont appelé l’administration américaine à mettre fin à sa politique hostile et à lever immédiatement l'embargo économique et financier unilatéral contre Cuba, à normaliser les relations avec Cuba, et à respecter les droits du peuple cubain de choisir sa propre voie du développement et son propre régime social.



Le peuple vietnamien n'oublie jamais la solidarité indéfectible et les soutien et assistance généreux accordés par le peuple cubain au peuple vietnamien dans les moments les plus difficiles.

Le peuple vietnamien se tiendra toujours côte à côte, s'unira et soutiendra le peuple cubain dans toutes les situations.

Les organisations vietnamiennes se sont déclarées convaincues qu’avec les efforts du Parti et du gouvernement cubains, la tradition révolutionnaire, la volonté, la détermination, la sagesse et le courage du peuple cubain, Cuba surmonterait les difficultés actuels et que le pays mènerait à bien le processus d’actualisation de son modèle socio-économique. -VNA